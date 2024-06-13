Ольга Юрьева — новая диагональная московского «Динамо»

Российская волейболистка Ольга Юрьева стала новой диагональной московского волейбольного клуба «Динамо». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Оля, добро пожаловать в «Динамо»!» — говорится в социальных сетях клуба.

Предыдущие четыре сезона волейболистка выступала в «Тулице». Также Юрьева играла в «Приморочке», «Северянке», «Сахалине», «Омичке» и дважды выиграла серебро Высшей лиги «А».

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) проведёт повторное заседание по делу капитана московского «Динамо» Наталии Гончаровой из-за инцидента в матче плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом». В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива». Клуб выразил несогласие с дисквалификацией и потребовал повторно рассмотреть вопрос.