Марина Маркова набрала 70 очков за два матча в чемпионате Индонезии

23-летняя российская доигровщица Марина Маркова, присоединившаяся в мае к индонезийскому клубу «Джакарта Электрик», за последние два матча в составе команды набрала 70 очков.

В первой встрече «Джакарта Электрик» одержал победу со счётом 3:2 (14:25, 17:25, 26:24, 26:14, 18:16) над «Джакарта Попсиво Полван», за который выступает россиянка Ирина Воронкова. Маркова за этот матч набрала 36 очков (30 в атаке, 2 на блоке и 4 эйса). Последняя встреча с Bandung BJB завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:13, 23:25, 25:20, 16:14) в пользу команды россиянки. Маркова набрала 34 очка (33 в атаке, 1 на блоке).

Чемпионат Индонезии завершится 21 июля, после чего у Марины начнёт действовать двухлетний контракт с турецким «Вакыфбанком». На сегодняшний день «Джакарта Электрик» занимает четвёртую позицию в индонезийской «Пролиге», команда Воронковой возглавляет турнирную таблицу.