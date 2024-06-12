Россиянка Анна Котикова продолжит карьеру в итальянском «Скандиччи»

24-летняя российская доигровщица Анна Котикова вошла в состав итальянского «Савино Дель Бене» (Скандиччи) на следующий сезон. Клуб официально представил спортсменку в своих социальных сетях.

Предыдущие два сезона Котикова выступала во французской волейбольной лиге, представляя «Волеро Ле-Канне», где вместе с ней играли россиянки Виктория Руссу, Анастасия Ляшко, Елизавета Кочурина, Алина Попова и Виктория Буркова. В «Скандиччи» одноклубницей Котиковой станет бывшая россиянка Екатерина Антропова, сменившая гражданство перед началом предыдущего сезона. В России Анна успела поиграть за казанский «Динамо-Ак Барс» (2016–2021) и краснодарское «Динамо» в сезоне-2021/2022.

Напомним, в составе «Волеро Ле-Канне» Котикова стала чемпионкой Франции сезона-2022/2023. В этом году клуб не смог защитить титул и остановился на этапе полуфиналов, где проиграл будущим победителям турнира – команде «Нептун де Нант».