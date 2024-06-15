«Волейбольный убийца с лицом ребёнка». Титич — о Владиславе Бабкевиче

Доигровщик Андрей Титич, выступавший в прошлом сезоне в петербургском «Зените», поделился мнением о 23-летнем одноклубнике – белоруском диагональном Владиславе Бабкевиче.

«Я его называл Малыш. Это волейбольный убийца с лицом ребёнка. Игроков с такими физическими возможностями – единицы в мировом волейболе. Уверен, что его ждёт большое будущее в волейболе. При этом он хороший человек, очень простой в общении. На него в некоторых матчах выпадала колоссальная нагрузка, он делал результат, но никогда не выпячивал свои заслуги, не бил себя в грудь. Очень воспитанный парень. Желаю ему здоровья, чтобы и дальше был на площадке такой машиной.

Считаю ли я нормальным, что один нападающий атакует 70 раз за матч? Для меня это ненормально. Если бы я был тренером и у меня был такой игрок, я бы старался от этого уходить. В своё время канадец Гэвин Шмитт в стартовых турах тоже набирал по 40 очков, но потом его разобрали. Владику тоже было тяжело, особенно против топовых соперников, которые хорошо разбирают, грамотно выстраивают блок и защиту. Поэтому, наверное, стоило бы более равномерно раскидывать мячи… В общем, не буду лезть в дела тренеров, которые определяют тактику. Наверное, в тот момент это было оправданно», – приводит слова Титича «БО Спорт».