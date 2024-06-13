Блокирующая Фетисова покинула «Фенербахче»

Российская волейболистка, блокирующая Ирина Фетисова покинула волейбольный клуб «Фенербахче» (Турция), сообщает пресс-служба клуба. Вместе с ней команду покинули ещё пять волейболисток и главный тренер Стефано Лаварини.

Золотая медаль Кубка Турции стала первой для Ирины Фетисовой в её зарубежной карьере. До этого центральная блокирующая восемь лет провела в московском «Динамо», выиграв все национальные турниры в России. Также Ирина играла в подмосковном «Заречье-Одинцово» и взяла с ним европейский Кубок Вызова. В «Фенербахче» Фетисова играет с мая 2023 года.

Напомним, «Фенербахче» выиграл финальную серию у «Экзачибаши» с общим счётом 3-2 и стал чемпионом Турции, защитив прошлогодний титул. 24 марта «Фенербахче» одолел «Экзачибаши» в финале Кубка Турции по волейболу. Команда выиграла два внутренних турнира за сезон. Фетисова является одноклубницей российской доигровщицы Арины Федоровцевой.