Центральный блокирующий Андрей Ананьев вернулся в «Нову»

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Центральный блокирующий Андрей Ананьев вернулся в новокуйбышевскую «Нову» после сезона в составе петербуржского «Зенита». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«С возвращением, Андрей!» — говорится в социальных сетях клуба.

Ананьев уже играл за «Нову» в сезоне-2017/2018. Также он выступал в суперлиге за «Урал» (2013/2014), «Факел» (2018–2020), «Нефтяник» (2020/2021), «Белогорье» (2021/2022) и АСК (2022/2023). С «Факелом» он завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира — 2018 и чемпионата России — 2019.

Ранее стало известно, что доигровщик Андрей Титич вернулся в «Нову». В предыдущем сезоне Титич выступал за «Зенит» (Санкт-Петербург).

В прошедшем сезоне петербуржский «Зенит» завершил чемпионат России на шестом месте. «Нова» в сезоне-2023/2024 заняла 11-е место.