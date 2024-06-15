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В пятницу, 14 июня, состоялись очередные матчи третьей недели женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 14 июня:

Болгария — Бразилия — 0:3 (11:25, 11:25, 23:25);

Канада — Нидерланды — 0:3 (24:26, 16:25, 23:25);

Доминиканская Республика — Польша - 0:3 (31:33, 20:25, 16:25);

Италия — Южная Корея — 3:0 (25:16, 25:11, 25:13);

Китай — Германия — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).

Составы групп были переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке (Таиланд).