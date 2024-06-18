Сегодня, 18 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 18 июня:

12:00 мск. Нидерланды — Бразилия;

15:30 мск. Канада — Япония;

17:30 мск. Болгария — Турция;

21:30 мск. Словения — Аргентина.

Предидущие матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд состоялись 9 июня.

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.