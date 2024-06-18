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Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей 18 июня

Лига наций — 2024, мужчины: раcписание матчей 18 июня
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Сегодня, 18 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 18 июня:

  • 12:00 мск. Нидерланды — Бразилия;
  • 15:30 мск. Канада — Япония;
  • 17:30 мск. Болгария — Турция;
  • 21:30 мск. Словения — Аргентина.

Предидущие матчи второй игровой недели розыгрыша Лиги наций — 2024 среди мужских команд состоялись 9 июня.

Напомним, составы групп были переформированы. Первая группа (Бразилия, Япония, Иран, Болгария, Польша, Турция, Словения, Германия, Китай) проведёт свои матчи в Фукуоке (Япония), вторая (Канада, США, Аргентина, Куба, Италия, Франция, Нидерланды, Сербия ) – в канадской столице Оттаве.

Турнирная таблица Лиги наций (м)
Календарь Лиги наций
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