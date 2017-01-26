Тетюхин: после победы на Олимпиаде в Лондоне я думал, что мир перевернётся

Олимпийский чемпион 41-летний доигровщик «Белогорья»признался, что в последнее время стал гораздо больше раздумывать о тренерской работе, а также рассказал, как воспринял победу на Играх 2012 года в Лондоне.«Недавно понял, что тренерская карьера всё-таки для меня неизбежна. Круг сужается, других вариантов нет. Во всяком случае, Геннадий Яковлевич Шипулин говорит мне об этом каждый день: «Вот заменишь меня, заменишь...» Ещё года три-четыре назад я не был уверен, что это возможно, но сейчас появились примеры: ребята, с которыми мы вместе играли буквально вчера, теперь тренируют, и у них это неплохо получается.После победы на Олимпиаде в Лондоне я думал, что мир перевернётся. Но мы чуть-чуть полетали-полетали и опустились — всё стало как прежде. Снова пришлось ставить себе цели, двигаться вперёд, много работать. По-другому жить я не привык», — цитирует Тетюхина VTBRussia.