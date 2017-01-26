Фабиана: Зе Роберто просил меня подумать над возвращением в сборную Бразилии

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной Бразилиизаявила, что не собирается возвращаться в национальную команду, которую она покинула после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.«Я остаюсь при своём решении и не буду его менять. У меня остались цели в волейболе вне сборной Бразилии, и сейчас отличный момент для их реализации. Тренер Зе Роберто действительно встречался со мной и просил подумать над возвращением, но сейчас у меня есть время для себя, хотя я по-прежнему в состоянии помочь сборной», — приводит слова Фабианы Globo.