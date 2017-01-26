Тетюхин: за 16 лет жизни в Узбекистане ни разу не видел на улице пьяного

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне, доигровщик «Белогорья»рассказал об отношении к отцу и поделился воспоминаниями от детства в Узбекистане.«Папа всегда был для меня эталоном. По характеру, по отношению к людям. Я никогда не видел, чтобы отец на кого-то кричал, даже на тренировках. Голос повышал, выразительно смотрел — этого было достаточно. Ему сейчас под 70, но он по-прежнему тренирует молодых ребят. Я вижу, как к нему относятся, как уважают и как любят — и дети, и родители. Раз в неделю ребята, которые занимаются у отца, показывают ему свои дневники. Если у кого-то двойка, тренировку он пропускает. Там такие слезы, навзрыд! Это для них горе и позор.Я рос в Средней Азии. Думаю, многое пошло оттуда: отношение к людям, уважение к старшим. Там невозможно представить себе ситуацию, когда женщина заходит в автобус, мест нет, а мужчина продолжает сидеть. Эти правила впитываются с рождения. За 16 лет, которые я прожил в Узбекистане, я ни разу не видел на улице пьяного человека», — приводит слова Тетюхина VTB Russia.