Приходько: после второго сета игроки «Сахалина» раскрепостились

Главный тренер «Сахалина»поделился впечатлениями от победы своей команды над «Ленинградкой» со счётом 3:2 в матче 15-го тура женской Суперлиги.«Хорошо, что мы победили. Результат достигнут. Считаю, что первые две партии нам не удалось сыграть в полную силу – это наша психологическая скованность и давление результата очень чувствовались. Но потом девочки раскрепостились, и мы показали свою игру. И «Ленинградка» немножко встала, конечно, но это не умаляет наших заслуг.В перерыве я девочкам сказал, что такое большое количество труда, которое мы затратили, не должно пройти бесследно. Первый шажок уже сделан, сделали подарок себе, руководству и всему Сахалину», — приводит слова Приходько официальный сайт «Ленинградки».