Чемпион Европы Ковачевич продолжит карьеру в Иране

Бывший доигровщик сборной Сербииподписал контракт с иранским клубом «Пайкан», сообщает World of Volley. 33-летний волейболист начал сезон в немецком «Берлине».В его послужном списке также выступления за новосибирский «Локомотив», уфимский «Урал» и «Нижний Новгород», а также игра в чемпионатах Китая, Италии, Польши, Франции, Греции и Сербии. В 2015 году Никола стал чемпионом Китая, а в 2013-м завоевал золотые медали чемпионата Польши вместе с «Ресовией».В составе сборной Сербии Ковачевич выиграл чемпионат Европы в 2011 году.