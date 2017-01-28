«Белогорье» взяло реванш у «Локомотива» за поражение в первом круге

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги белгородское «Белогорье» на своей площадке в трёх партиях одержало победу над новосибирским «Локомотивом». Первые две партии оказались особо напряжённым и продолжались до 32 и 34 очков соответственно.«Белогорье» одержало 11-ю победу в сезоне, «Локомотив» потерпел 4-е поражение. В первом круге белгородцы на тай-брейке уступили новосибирцам.«Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (32:30, 34:32, 25:23).