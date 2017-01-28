Чередник: жаль, что команда с историей, амбициями и традициями в такой ситуации

Главный тренер красноярского «Енисея»прокомментировал бойкот выездного матча 17-го тура чемпионата России по волейболу против его команды со стороны хозяина площадки, краснодарского «Динамо».«Комментарии излишни. Очень жаль, что такая ситуация случилась. Хотя ребята молодцы, до сегодняшнего дня играли, боролись, тренировались, надеялись на какое-то понимание. Они решили так, и, наверное, это правильно. Мне жаль, что такие команды – со своей историей, со своими амбициями, традициями – которые хотят, могут и работают, остаются в такой ситуации. Я очень надеюсь, что те люди, которые могут и должны помочь в данной ситуации команде, немножко прозреют и сделают своё дело для команды. Потому что так не должно быть!» — приводит слова Чередника официальный сайт краснодарского «Динамо».