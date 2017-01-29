Константинов: когда партии ровные, такие решения судей убивают волейбол

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал поражение от «Белогорья» (0:3) в выездном матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«В первой партии мы сами проиграли как минимум три-четыре доигровки. Пару раз сыграли неправильно в хороших условиях, когда нужно было наоборот от того, о чем договаривались по тактике. Так что в первой партии мы сами упустили свой шанс. А во второй партии все решили судьи. У каждого судьи бывают в каждом матче две-три ситуации, которые он должен решить, все остальное видно всем. И сегодня судья решил все стопроцентно наоборот. Это не касается ситуаций, когда мяч в поле или в ауте. Здесь речь о том, что мяч на нашей стороне, мы можем его играть, а соперник засунул руку, и мяч упал. Или Павлов пасует, а его блокируют… На сет-боле судья не увидел касания пальцев… И что тут говорить? Но мы бились и в третьей партии, вышли из тяжелой ситуации. Но такие решения, когда партии ровные, они убивают волейбол», — приводит слова Константинова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.