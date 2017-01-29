Мочалов: игроки краснодарского «Динамо» поступили правильно, бойкотировав матч

Капитан красноярского «Енисея» прокомментировал решение краснодарского «Динамо» бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России из-за долгов по зарплате.«Ребятам не платят деньги. По тысяче рублей за весь сезон дали и, конечно, надо обратить на это внимание общественности, руководства, чтобы всё решилось. Потому что — это не дело, конечно. Полгода без зарплаты сидеть, а у всех семьи, надо их кормить, и как-то жить надо. Я считаю, что ребята поступили правильно. И очень правильно, что игроки перед болельщиками извинились, потому что они не виноваты в том, что произошло. Они пришли посмотреть волейбол, хотели зрелища, а его не получилось. Повторюсь, игроки поступили в этой ситуации правильно.Они играли из тура в тур. Хорошо ли, плохо ли – это судить не нам. Но ребята выходили и играли, верили обещаниям. Не знаю, что им говорили, кормили «завтраками», или наоборот: «подождите-подождите». Но, видимо, наступил патовый момент, что пришлось самим попытаться влиять на это. Думаю, что это была уже крайняя мера», — приводит слова Мочалова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.