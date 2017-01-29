«Уралочка-НТМК» 2-й раз в сезоне обыграла «Заречье-Одинцово» в ЧР по волейболу

В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Уралочка-НТМК» на выезде одержала победу в трёх партиях над подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».«Уралочка» одержала 11-ю победу в текущем национальном первенстве и занимает третье место в турнирной таблице. «Заречье» потерпело седьмое поражение и располагается на шестой позиции. В матче первого круга подмосковные волейболистки сумели взять у «Уралочки» одну партию.«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).