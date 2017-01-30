Дьяков: волейболистки «Метара» сами отдали концовки двух сетов матча с «Енисеем»

Главный тренер челябинского «Метара»прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в 15-м туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 16:25, 21:25).«Две партии были хорошие, боевые, но мы сами отдали концовки, где-то за счёт приёма не смогли вытащить, где то в нападении… Снять три мяча в конце третьей партии не смогли. Во второй партии был очень сильный провал на приёме. Нам нужны очки, мы бьёмся, пытаемся, но, к сожалению, не получилось сегодня», — цитирует Дьякова официальный сайт ВФВ.