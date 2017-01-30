Бурцев: мне негде взять деньги на то, чтобы прокормить семью

Доигровщик краснодарского «Динамо» Сергей Бурцев на своей странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам после бойкота домашнего матча 17-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем».
«Здравствуйте болельщики и любители волейбола! Прошу у всех прощения за наш сегодняшний поступок! Мы не вышли на игру по причине того, что уже не можем молчать! Мы не получаем зарплату уже 7 месяцев, всем нам нужно кормить свои семьи. Когда мы заключили контракты, все понимали, что будет нелегко, но такого никто не ожидал! Лично мне негде взять деньги на то, чтобы прокормить семью, нет денег на оплату кредитов, а в новых банки отказывают! Я очень прошу отнестись с пониманием и уважением к нашему решению и нашей ситуации! Ещё раз приношу свои извинения за сегодняшний поступок!» — написал Бурцев.