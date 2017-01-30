Бабешина: с «Заречьем-Одинцово» играть всегда интересно и тяжело

Связующая «Уралочки-НТМК»рассказала, за счёт чего её команде удалось обыграть «Заречье-Одинцово» в 15-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (27:25, 28:26, 25:22). «Уралочка-НТМК» одержала 11-ю победу в текущем национальном первенстве и занимает третье место в турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» потерпело седьмое поражение и располагается на шестой позиции.«Мы победили за счёт своего настроя. «Заречье» — молодая, азартная команда, против которой всегда интересно и тяжело играть. Они хорошо играют в защите, эмоциональные. В Одинцово у нас всегда напряжённые матчи», — приводит слова Бабешиной официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.