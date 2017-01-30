Зиничев: в краснодарском «Динамо» прямо пирамида, как у Мавроди

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва)прокомментировал ситуацию в краснодарском «Динамо», команды которого из-за финансовых проблем бойкотировали запланированные на минувшие выходные матчи чемпионата России.«Я бы охарактеризовал сложившуюся в краснодарском клубе ситуацию одним словом – безответственность. Причём безответственность всех участников этого конфликта! Посудите сами. Что, эта ситуация возникла неожиданно? Вот все вдруг узнали в январе, что семь месяцев не платят зарплату! А в декабре не знали, что зарплату не платят шесть месяцев! А в июле не знали, что не рассчитались по зарплате за предыдущие сезоны? А не было конфликтов с участием Европейской конфедерации волейбола? А не было известно, что не выполняются обязательства перед другими клубами? Все всё знали, но у каждого был свой интерес и каждый верил (и верит, судя по всему) в своё маленькое авось и чудо. При этом, само собой, решая свои проблемы без оглядки на развитие ситуации.Вот клуб и его руководство. Амбиции надо подкреплять деньгами! Нет денег, нет источников финансирования – следует умерить свои амбиции. Разве не авантюра подписывать дорогостоящих игроков, не имея возможности рассчитаться за предыдущие сезоны по большинству статей бюджета!? Получается прямо пирамида, как у Мавроди! Печальная судьба «Омички», ряда других клубов — не научила, хотя есть и нормальные примеры выхода из сложных, даже кризисных ситуаций – умерить аппетиты и амбиции, но сохраниться и пережить кризисный период. «Уралочка» и «Заречье» – тому пример. По крайней мере, пример разумного выживания», — приводит слова Зиничева официальный сайт «Динамо» (Москва).