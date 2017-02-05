Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Урал» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

5 февраля 2017, воскресенье. 20:27. Волейбол
В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» в гостях в четырёх партиях победил «Динамо-ЛО» со счётом 3:1.

«Урал» с 11 победами занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства. «Динамо-ЛО» потерпело 11-е поражение и располагается на 9-й строчке. В первом круге «Уралу» хватило трёх партий для победы над тем же соперником.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 18-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Урал» (Уфа) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 19:25).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо-ЛО МВК Урал
Новости. Волейбол
5 февраля 2017, воскресенье
20:40 Московское «Динамо» одержало победу над «Югрой-Самотлор» в ЧР по волейболу
20:27 «Урал» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу
19:47 «ФАКЕЛ» лишь на тай-брейке одолел «Нефтяник» в ЧР по волейболу
19:39 «Белогорье» во второй раз обыграло «Енисей» в чемпионате России по волейболу
18:44 «НОВА» взяла реванш у краснодарского «Динамо» в ЧР по волейболу
18:22 Павлов: в Сургуте «Локомотив» тоже вёл 2:0, а довёл матч до тай-брейка
17:51 Константинов: главное – это победа после двух неудачных игр на выезде
16:21 «Зенит» победил «Кузбасс» в 18-м туре чемпионата России, уступая 0:2 по сетам
15:54 «Локомотив» оказался сильнее «Газпрома-Югра» в 18-м туре мужской Суперлиги
14:01 «Пьяченца» заинтересована в услугах кубинца Робертланди Симона
12:40 Налобин: я готов к новому вызову в одном из сильнейших чемпионатов планеты
10:54 Саммелвуо: у «Кузбасса» есть шанс оценить себя в матче с лучшей командой Европы
10:05 Вольвич: «Кузбасс» точно накажет «Зенит» за любую расслабленность
4 февраля 2017, суббота
23:58 Дьяков: «Метару» вновь не хватило мастерства и концентрации в концовках партий
22:19 Кашин: игра с «Метаром» была важна, как последний шанс побороться за восьмёрку
21:54 Карполь: проигрыш «Протону» показал, что «Уралочка» ещё недостаточно готова
20:25 Кукушкин: «Протону» очень нужна была победа для попадания в плей-офф
19:36 Гончарова: «Динамо» Москва едет на матч ЛЧ в Краснодар во всеоружии
18:58 Поляк: стать лучшим игроком матча не так важно, важен общий результат «Динамо»
17:49 Московское «Динамо» второй раз в ЧР по волейболу обыграло «Енисей»
17:29 «Уралочка-НТМК» снова проиграла «Протону» в чемпионате России по волейболу
16:38 «Ленинградка» в гостях победила «Метар» в 16-м туре женского чемпионата России
16:12 22 очка Кошелевой не спасли «Экзачибаши» от поражения в матче с «Фенербахче»
15:54 Сорогин: для молодёжи казанского «Динамо» играть в таких условиях — стресс
14:33 Приходько: более сильные соперники «Сахалину» бы такого не простили
13:28 Регина Мороз: после этого сезона приостановлю карьеру
12:32 Экс-волейболист «Грозного» Птак завершил карьеру
11:02 Итальянец Мотта возглавил мужскую сборную Швейцарии
10:17 «Сахалин» дома разгромил казанское «Динамо» в 16-м туре женской Суперлиги
3 февраля 2017, пятница
23:07 Красильников: на данный момент задача «Заречья» – попасть в зону еврокубков
22:15 Русакова: финансовые проблемы сплачивают, а то бы «Динамо» давно разбежалось
21:32 Ушаков: у «Динамо» много собственного брака в атаке и на доводке некоторых мячей
21:05 Кромм получил приз лучшего волейболиста Германии в 2016 году
19:30 Краснодарское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в ЧР по волейболу
18:52 Шевченко: будут ли новые тренеры готовить сборные к ОИ, зависит от ЧЕ и ЧМ
17:55 Шевченко: ВФВ прорабатывает возможность проведения ЧЕ-2019 в России
16:01 Серниотти: победа в матче ЛЧ поможет «Берлину» вновь обрести уверенность
15:01 На матч с «НОВОЙ» отправятся всего 8 игроков краснодарского «Динамо»
14:10 Комаров продолжит карьеру в «Зираат Банкасы»
13:13 Крючкова: выдохну только тогда, когда «Динамо-Краснодар» перечислит деньги
12:17 Селявко: разница в классе между «ФАКЕЛОМ» и БАТЭ-БГУФК была явно заметна
11:27 Чутчев: у «ФАКЕЛА» команда наполовину белорусская, так что недооценки не было
10:21 Стали известны пары 1/4 финала мужского Кубка Вызова
09:14 Соперником «ФАКЕЛА» в четвертьфинале Кубка Вызова будет «Викинг»
2 февраля 2017, четверг
23:38 «Берлин» стал лидером группы В мужской Лиги чемпионов, обыграв «Дуклу»
Все новости RSS
Как сложится дальнейшая судьба краснодарского «Динамо»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+