«Урал» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» в гостях в четырёх партиях победил «Динамо-ЛО» со счётом 3:1.«Урал» с 11 победами занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства. «Динамо-ЛО» потерпело 11-е поражение и располагается на 9-й строчке. В первом круге «Уралу» хватило трёх партий для победы над тем же соперником.«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Урал» (Уфа) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 19:25).