Московское «Динамо» одержало победу над «Югрой-Самотлор» в ЧР по волейболу

В матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги московское «Динамо» на своей площадке в трёх партиях одолело «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.«Динамо» одержало 15-ю победу в национальном первенстве, сохранив за собой вторую строчку в турнирной таблице. Гости потерпели 13-е поражение и располагаются на 12-м месте. Матч этих соперников в первом круге завершился победой «Динамо» в четырёх партиях.«Динамо» (Москва) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:20, 25:22, 32:30).