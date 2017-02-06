Гливенко, Бусел и Мороз — лучшие в 18-м туре мужской Суперлиги

Самым результативным игроком 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал диагональный краснодарского «Динамо» Богдан Гливенко, набравший 32 очка в матче с «НОВОЙ» (2:3). В той же встрече центральный блокирующий «НОВЫ» Сергей Бусел набрал 9 очков на блоке. Диагональный «Урала» Павел Мороз отличился на подаче, сделав 4 эйса в матче с «Динамо-ЛО» (3:1), сообщает пресс-служба ВФВ.

Бомбардиры

32 – Гливенко («Динамо» Краснодар)

26 – Полетаев («Кузбасс»)

25 – Савин («Локомотив»)

24 – Васильев («Нефтяник»)

22 – Аскеров («Газпром-Югра»)

21 – Клюка («ФАКЕЛ»)

20 – Мороз («Урал»)

Блок

9 – Бусел («НОВА»)

7 – Сафонов («Газпром-Югра»)

6 – Червяков («Локомотив»)

6 – Щербаков («Кузбасс»)

5 – Куркаев («Локомотив»)

Подача

4 – Мороз («Урал)

3 – Васильев («Нефтяник»)

3 – Волков («Факел»)

3 – Вольвич («Зенит»)

3 – Гранкин («Динамо» Москва)

3 – Ковалев («Динамо-ЛО»)

3 – Леон («Зенит»)

3 – Михайлов («Зенит»)

3 – Мусэрский («Белогорье»)

3 – Остапенко («Динамо» Москва)

3 – Панков («Кузбасс»).