Гливенко, Бусел и Мороз — лучшие в 18-м туре мужской Суперлиги

Самым результативным игроком 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал диагональный краснодарского «Динамо» Богдан Гливенко, набравший 32 очка в матче с «НОВОЙ» (2:3). В той же встрече центральный блокирующий «НОВЫ» Сергей Бусел набрал 9 очков на блоке. Диагональный «Урала» Павел Мороз отличился на подаче, сделав 4 эйса в матче с «Динамо-ЛО» (3:1), сообщает пресс-служба ВФВ.
Бомбардиры
32 – Гливенко («Динамо» Краснодар)
26 – Полетаев («Кузбасс»)
25 – Савин («Локомотив»)
24 – Васильев («Нефтяник»)
22 – Аскеров («Газпром-Югра»)
21 – Клюка («ФАКЕЛ»)
20 – Мороз («Урал»)
Блок
9 – Бусел («НОВА»)
7 – Сафонов («Газпром-Югра»)
6 – Червяков («Локомотив»)
6 – Щербаков («Кузбасс»)
5 – Куркаев («Локомотив»)
Подача
4 – Мороз («Урал)
3 – Васильев («Нефтяник»)
3 – Волков («Факел»)
3 – Вольвич («Зенит»)
3 – Гранкин («Динамо» Москва)
3 – Ковалев («Динамо-ЛО»)
3 – Леон («Зенит»)
3 – Михайлов («Зенит»)
3 – Мусэрский («Белогорье»)
3 – Остапенко («Динамо» Москва)
3 – Панков («Кузбасс»).