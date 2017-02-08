Кондратьев: долги «Динамо-Краснодар» вызваны долгами партнёра перед бюджетом

Губернатор Краснодарского краясообщил, что финансовые трудности краснодарского «Динамо» связаны с задолженностью одного из стратегических партнёров перед бюджетом края. В середине января стало известно, что клуб задолжал игрокам женской и мужской команд зарплату за семь месяцев. 28 января волейболисты «Динамо» бойкотировали матч чемпионата России с красноярским «Енисеем». 29 января на встречу с казанскими одноклубницами не вышли игроки женской команды краснодарского «Динамо».«Финансовая проблема не только у края, она и у наших партнёров. Сегодня задолженность волейбольного клуба „Динамо“ вызвана задолженностью одного из наших стратегических партнёров перед бюджетом края. Думаю, это вопрос технический, он временный. Он носит технический характер и в ближайшее время будет устранён. Скорее всего, это вызвано ситуацией с новогодними праздниками», — цитирует Кондратьева «Р-Спорт».