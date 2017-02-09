Президент «Урала»: волейбол считается спортом номер один для многих стран

Президент уфимского «Урала»поздравил болельщиков команды и любителей волейбола с днём рождения этого вида спорта, которому в четверг, 9 февраля, исполняется 122 года.«Сегодня, 9 февраля, волейбольная общественность отмечает интересную дату – день рождения волейбола. Спорта, который считается спортом номер один для многих стран и поколений. Спорта, которым мы живём и дышим. Спорта, который дарит нам уникальные эмоции.Пользуясь случаем, хочу поздравить всех любителей волейбола, ветеранов, спортсменов и тренеров со 122-летием со дня рождения нашего вида спорта», — приводит слова Марданова официальный сайт «Урала».