«Химик» выступил с заявлением по поводу отмены матча с «Визурой» в Кубке ЕКВ

Украинский «Химик» выступил с заявлением по поводу отмены первого матча 1/8 финала Кубка ЕКВ с сербской «Визурой», который должен был состояться 7 февраля в Южном. Команда из Белграда не смогла добраться до места проведения встречи. «Визура» летела из Стамбула, но на подлёте к Одессе самолёт начало трясти из-за турбулентности и пилот был вынужден развернуть борт и вернуться в Турцию.«Сербский клуб, руководствуясь принципом фэйр-плей, предлагает перенести матч на другой день. Понимая чувства игроков и тренеров сербского клуба, которые они испытали, находясь в самолёте в непростых погодных условиях, ВК «Химик» тем не менее считает нужным высказать свою официальную позицию относительно ситуации, сложившейся вокруг этой игры. Южненский клуб сделал от себя всё зависящее для того, чтобы матч прошёл в назначенный срок.Изначально ВК «Химик» предлагал обмен условиями проживания и питания: приём соперника на четыре дня с тем, чтобы и «Визура» приняла нашу команду на такой же период в Сербии. Для этого предлагалось, чтобы сербский клуб прилетел в воскресенье днём, чтобы исключить ненадёжные варианты развития событий. Кроме того, говорилось о возможности прилёта в Одессу более ранними рейсами, в частности, в понедельник, из Стамбула — 12:30, 16:00 или из Вены в 13:25, а также из Мюнхена в воскресенье.Невзирая на все предложения ВК «Химик», клуб «Визура», ведущий переписку с «Химиком» не напрямую, как рекомендует ЕКВ, а через саму организацию, принял решение прилететь на Украину (в Одессу) в понедельник вечером самым поздним рейсом из Стамбула. Как известно, этот рейс был отменён.«Визура» настаивает, что проведению матча помешали только лишь погодные условия. ВК «Химик» считает, что выполнил все необходимые условия и более, предложив несколько вариантов решения проблемы, и матч мог состояться в назначенное время, если бы сербский клуб более ответственно отнёсся к организации своего маршрута», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Химика».