Шляпников: позиция либеро в сборной вызывает опасения, будем привлекать Соколова

Главный тренер мужской сборной Россиирассказал о ближайших задачах, которые намерен решить, а также поделился планами подготовки команды и формирования состава.«Надо формировать новую команду. Надо понять, что у нас с игроками. Мы уже начали их обзванивать, выяснять, в каком они находятся состоянии. Задача сейчас — подобрать игроков, высококлассных и перспективных. Затем создать определённый рабочий микроклимат и попытаться дать максимальный результат даже в том состоянии, в котором команда будет находиться.Я бы разделил свою работу в этом году на три этапа. Первый – отборочный турнир к чемпионату мира — 2018, второй этап – Мировая лига и третий – чемпионат Европы. Причём 29 мая мы прилетаем с квалификационного турнира в Эстонии в Новогорск, а уже 31 мая улетаем в Сургут, где сыграем матчи Мировой лиги. Когда работать?Позиция либеро у нас в сборной вызывает опасения, поэтому опыт олимпийского чемпиона Александра Соколова был бы очень важен и необходим для сборной. Поэтому он будет привлекаться», – рассказал Шляпников в интервью «Первому Ярославскому телеканалу».