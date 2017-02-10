«Пляжницы» Барсук и Уколова вышли в 1/8 финала мэйджора в США

В Форт-Лодердейле (США) продолжается турнир категории «мэйджор» по пляжному волейболу. В женской части соревнований россиянкивышли в 1/8 финала, победив американскую парусо счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:10). Следующими соперницами россиянок также будут американкиРанее в 1/8 финала вышли. Оба матча за выход в четвертьфинал с участием российских пар состоятся сегодня, во второй половине дня по местному американскому времени.