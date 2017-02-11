В. Грбич: Колакович поможет сборной Ирана конкурировать на самом высоком уровне

Легендарный сербский волейболист Владимир Грбич оценил перспективы Игора Колаковича на посту главного тренера мужской сборной Ирана.
«Я работал с Игорем много лет и могу сказать, что это настоящий джентльмен и очень добрый человек. Он как раз тот, кто нужен сборной Ирана, потому что ведёт себя спокойно и умеет передать игрокам чувство уверенности. У иранских волейболистов есть всё, чтобы конкурировать на самом высоком уровне, и Колакович способен помочь им реализовать потенциал», — приводит слова Грбича Tasnim News.