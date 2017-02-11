Маричев: самое главное в игре с «Нефтяником» — сохранить концентрацию до конца

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над оренбургским «Нефтяником» (3:1) в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Самое главное в сегодняшней игре с «Нефтяником» было сохранить концентрацию до самого конца, потому что Оренбург играет дома очень хорошо, с ними играть всегда трудно. Болельщики на оренбургских трибунах поддерживают «Нефтяник» до конца.Как только в третьей партии мы дали повод, расслабились немного, так сразу же оренбуржцы на кураже вытащили сет. Хочу сказать огромное спасибо нашим игрокам, что они в четвертой партии смогли сконцентрироваться и не дали шанса «Нефтянику» выйти вперед, выиграли игру. Кроме третьей партии для нас игра сложилась по плану», — приводит слова Маричева официальный сайт «Нефтяника».