Терентьев: «Нефтянику» очень дорог тот факт, что команду любят и поддерживают

Главный тренер оренбургского «Нефтяника»прокомментировал поражение от московского «Динамо» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (1:3).«Давайте исходить из того, что играем мы для болельщиков, и сегодня они нас не бросили. Трибуны были практически полностью забиты, даже в проходах можно было заметить людей, и это радует. Нам очень дорог тот факт, что команду любят и поддерживают.Сегодня сделали всё, что могли, временами показывали хороший, высококачественный волейбол. Мы сыграли очень много пятисетовых матчей, накопилась усталость, как физическая, так и моральная. «Динамо» (Москва) – гранд, успешно выступающий на российской и международной арене, нам сложно бороться с такими командами. Будем работать дальше, я уверен, результат всё-таки придёт, он не за горами», — приводит слова Терентьева пресс-служба «Нефтяника».