Гребенников: лучше ошибаться, стоя на берегу, чем когда корабль начнёт тонуть

Главный тренер «Урала»прокомментировал поражение от «Кузбасса» (1:3) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Сегодня, если смотреть общую картину, то у нас ничего не получилось. Но нужно учитывать, что этот матч нёс кубковую нагрузку. Как говорят, это была игра за шесть очков и наша команда перегорела. Это для нас накопление опыта, в такой ситуации сразу обнаруживаются огрехи. Был виден всплеск во второй партии, где мы переигрывали соперника, но потом пошёл полный спад – все перестали играть и стали смотреть друг на друга. Но лучше ошибаться, стоя на берегу, чем тогда, когда поплывём и корабль начнёт тонуть.Не хватило сегодня командного духа. Мы таких ошибок уже давно не допускали: три раза планер падал между игроками. В защите был очень-очень низкий уровень. Это всё из-за стресса.Почему не поменял Мороза в четвёртой партии после нескольких ошибок? Потому что я верю в своих игроков. Я не из тех тренеров, которые после пары ошибок сажают игрока на скамейку. Мне кажется, что это качество мне мешает», — приводит слова Гребенникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.