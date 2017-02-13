Панков: «Заречье» продержалось час, а потом нам стало сложно играть

Главный тренер «Заречья-Одинцово»прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче 17-го тура чемпионата России от казанского «Динамо» (2:3).«В первых двух партиях всё решалось в концовках, и мы смогли устоять. У Казани высота, сила удара, уровень игроков. Они были физически мощнее нас. Мы продержались час, а потом нам стало сложно играть. И, конечно, нам не хватает игрового опыта, чтобы устоять против такого соперника. В четвёртой партии был вариант, когда могли зацепиться, но не удалось. В пятом сете мы неудачно сыграли. Мешали свои ошибки, и мы перестали нападать. Нам было тяжело играть через казанский большой блок в виде Заряжко и Марюхнич. Элица Васильева очень хорошо провела вторую часть матча. Мы с ней не справились. Пытались загрузить её на приёме, но она и с приёма нападала очень мощно.Я не доволен игрой, я могу быть довольным только победой, а не отдельно выигранными партиями. Нужен результат», — приводит слова Панкова пресс-служба «Заречья».