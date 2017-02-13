Карполь: на результате матча с «Енисеем» сказалась усталость игроков «Уралочки»

Главный тренер «Уралочки-НТМК»рассказал о причинах поражения от красноярского «Енисея» в 17-м туре чемпионата России со счётом 1:3 (23:25, 25:13, 22:25, 22:25).«У нас очень тяжёлый календарь, накопилась большая усталость. У нас были напряжённые матчи, особенно с турецкими командами, эта усталость сказалась на результате. Эта игра не определяла турнирное положение ни одной из команд, поэтому и мотивация соответствующая. А так игра была довольно хорошего уровня, обе команды боролись. Я думаю, что Красноярск и в первой встрече с нами показал хорошую игру», — цитирует Карполя официальный сайт ВФВ.