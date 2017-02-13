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Акулова: я бесконечный лидер по имени Мэл

13 февраля 2017, понедельник. 20:03. Волейбол
Самая титулованная волейболистка «Сахалина», чемпионка мира 2006 года в составе сборной России, связующая Марина Акулова рассказала, почему во всех командах, за которые играет, выбирает 18-й номер и почему подруги по команде зовут её Мэл.

«Когда я играла в хабаровском «Самородке», мне пришёл вызов в сборную России. В национальной команде меня, конечно же, никто не спрашивал, под каким номером я предпочитаю играть. Мне дали футболку с номером 18. Ну а когда мы выиграли чемпионат мира, менять номер я уже не стала. По возвращении в Хабаровск там тоже поменяла свой номер. Так с 2006 года под ним и играю. Ну а для себя я его расшифровала так: 1 – это цифра лидеров, а 8 – бесконечность. Получается я бесконечный лидер. Так сложились цифры.

С именем всё началось ещё с Хабаровска. У нас в команде было две Марины. И когда звали кого-то по имени, то оборачивались обе. Это очень неудобно. Ну и я решила, что мне нужно новое имя. По телевизору шёл какой-то бразильский сериал. Там была героиня по имени Мэл. Мне так понравилось это имя, что я решила взять себе такой спортивный псевдоним. Предложила так меня называть, и это имя приклеилось. Так, в «Самородке» мы стали различать двух Марин. А потом уже и в других командах прижилось. Теперь я Мэл», — приводит слова Акуловой официальный сайт «Сахалина».
Источник: Официальный сайт ПСК "Сахалин" Сообщить об ошибке
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ЖВК Сахалин
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