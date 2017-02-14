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Пантелеймоненко встретился с вице-губернатором Краснодарского края

14 февраля 2017, вторник. 18:39. Волейбол
Доигровщик краснодарского «Динамо» Максим Пантелеймоненко встретился с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеевым для обсуждения ситуации с лишением его игровой практики в кубанском клубе.

«Он выслушал мою ситуацию в клубе. Андрей Анатольевич ничего не обещал. Он сказал, что выйдет на связь с генеральным директором „Динамо“. Буду ждать сообщений от помощника вице-губернатора. Задолженность передо мной по-прежнему не погашена, хотя я нахожусь на работе в „Динамо“. Другим сотрудникам команды выплаты были», — приводит слова Пантелеймоненко «Р-Спорт».

Напомним, что Максим подписал контракт с бело-голубыми перед сезоном-2014/15, но не выходил на площадку с декабря 2015 года.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Краснодар Максим Пантелеймоненко
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