Доигровщик краснодарского «Динамо» Максим Пантелеймоненко встретился с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Алексеевым для обсуждения ситуации с лишением его игровой практики в кубанском клубе.
«Он выслушал мою ситуацию в клубе. Андрей Анатольевич ничего не обещал. Он сказал, что выйдет на связь с генеральным директором „Динамо“. Буду ждать сообщений от помощника вице-губернатора. Задолженность передо мной по-прежнему не погашена, хотя я нахожусь на работе в „Динамо“. Другим сотрудникам команды выплаты были», — приводит слова Пантелеймоненко «Р-Спорт».
Напомним, что Максим подписал контракт с бело-голубыми перед сезоном-2014/15, но не выходил на площадку с декабря 2015 года.