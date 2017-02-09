Пантелеймоненко: в «Динамо-Краснодар» устроили цирк, чтобы наказать меня

Доигровщик краснодарского «Динамо»рассказал, почему с декабря 2015 года не выходит на площадку. Ранее он выступал за «Югру-Самотлор», «Зенит», «ФАКЕЛ», «Урал» и «Белогорье» (2013/14). В составе «Зенита» Пантелеймоненко дважды выиграл чемпионат России, а с «Белогорьем» – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.«Я перешёл в краснодарское «Динамо» перед началом сезона-2014/15. Контракт был заключён на три года. Перед началом сезона-2015/16 в «Динамо» сменилось руководство клуба и главный тренер. Генеральным директором стал Борис Симоненко. По инициативе руководства клуба состоялся разговор о пересмотре моего контракта в сторону многократного уменьшения в связи с тяжёлой финансовой ситуацией клуба. На пересмотр я был не согласен, так как задолженность по зарплате в тот момент составляла 10 месяцев. Моя позиция была следующей: рассчитайтесь по имеющимся долгам и давайте говорить об уменьшении контракта. Я готов. После моего отказа пересматривать контракт на условиях клуба до момента погашения задолженности меня искусственно убрали из тренировочного процесса. Команда тренировалась, я находился в зале, но на площадку меня не пускали. Эта унизительная для любого спортсмена ситуация продолжалась достаточно долго, но выбора мне не оставляли.В тот момент поступило предложение от Сургута об аренде. Я очень хотел и готов был уйти, но мне нужна была гарантия того, что мне выплатят задолженность по зарплате. В конце сезона-2015/16 у меня были предложения от итальянских клубов сыграть в плей-офф местного чемпионата. Руководством клуба это пресекалось на основании того, что я, согласно контракту, должен выплатить большую компенсацию за расторжение в одностороннем порядке. Также были предложения из российских клубов, но договориться с руководством «Динамо» о приемлемых условиях расторжения не удавалось.Всем было очевидно, что меня «травят» и оказывают давление, никакой другой причины нет. На мой взгляд, это был цирк, устроенный руководством с целью наказать меня за неуступчивость, за то, что я обратился к адвокатам с целью защиты своих прав.Летом 2016 года вёл переговоры с «Белогорьем», однако в очередной раз не удалось договориться с генеральным директором «Динамо» Симоненко. Я, по сути, заложник ситуации, личного отношения человека ко мне. Если я не нужен клубу, руководству клуба, почему меня не отпускают в другую команду, не идут навстречу в этом вопросе? Зарплата ведь мне начисляется за всё это время, а я не приношу пользы клубу», – цитирует Пантелеймоненко «Р-Спорт».