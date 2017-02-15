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175 лет назад 2016
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«Галатасарай» и «Шомон» выиграли первые матчи в 1/4 финала Кубка Вызова

15 февраля 2017, среда. 00:06. Волейбол
Турецкий «Галатасарай» в первом четвертьфинальном матче мужского Кубка Вызова на выезде в трёх упорных сетах переиграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Ответная встреча пройдёт в Стамбуле 1 марта.

В другом противостоянии французский «Шомон» в гостях оказался сильнее словацкого «Спартака» из Миявы.

Мужчины. Кубок Вызова
1/4 финала. Первый матч

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Галатасарай» (Турция) — 0:3 (23:25, 23:25, 25:27)
«Спартак Миява» (Словакия) — «Шомон» (Франция) — 0:3 (16:25, 22:25, 23:25).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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