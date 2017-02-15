«Кузбасс» подписал контракт с диагональным Евсеевым

Кемеровский «Кузбасс» объявил о подписании контракта с диагональным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. 24-летний волейболист призван заменить в сибирском коллективе, выбывшего до конца сезона из-за травмы.Ранее Евсеев выступал за нижневартовскую «Югру-Самотлор», казанский «Зенит» и новокуйбышевскую «НОВУ». Этот сезон Алексей начал в новоуренгойском «ФАКЕЛЕ».«Кузбасс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.