«Аркас» победил «Фридрихсхафен», «Крайова» одолела «АСХ Воллей» в Лиге чемпионов

Турецкий «Аркас» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на своей площадке в пяти сетах переиграл немецкий «Фридрихсхафен». Этот успех гарантировал команде из Измира место в плей-офф соревнований.
В группе D румынская «Крайова» оказалась сильнее словенского «АСХ Воллей».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа С. 5-й тур
«Аркас» (Турция) — «Фридрихсхафен» (Германия) — 3:2 (25:22, 25:27, 26:24, 21:25, 15:10).
Группа D. 5-й тур
«Крайова» (Румыния) — «АСХ Воллей» (Словения) — 3:1 (25:19, 27:29, 25:21, 25:23).