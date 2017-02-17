Олсен: не люблю проигрывать, но скажу игрокам «Викинга», что горжусь ими

Наставник норвежского «Викинга»проанализировал причины неудачи своей команды в первом матче четвертьфинала Кубка Вызова с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».«Мы знали, что нас ждёт сильная команда – игроки «ФАКЕЛА» очень мощные физически и высокие, у них сильные подача и блок. Нам каждый раз приходилось думать, как обойти в атаке новоуренгойских блокирующих. Игра с таким соперником как «ФАКЕЛ» стала для нас вызовом.У них очень классный связующий – он создал давление на подаче и часто задействовал первым темп, против которого нам бороться было сложно. Тем не менее, мы постарались показать свой максимум. Я как тренер не люблю проигрывать, но сегодня скажу своим парням, что горжусь ими – они играли очень азартно и страстно», — приводит слова Олсена официальный сайт «ФАКЕЛА».