Кошкин: «Енисей» впервые в истории красноярского волейбола вышел в плей-офф ЧР

И.о. главного тренера «Енисея»прокомментировал домашнюю победу над краснодарским «Динамо» в заключительном 18-м туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:0).«Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас, даже зная, что сегодня приедет второй состав «Динамо». Мы впервые в истории красноярского волейбола выходим в плей-офф чемпионата, сейчас нам предстоит очень ответственный выезд, опять-таки в Краснодар, там мы уже точно встретимся с первым составом. Сегодня вышли девчонки, у которых было мало игровой практики. Не всё получалось, но главное — результат. «Динамо» — опытная команда, но шансы есть, не зря мы заняли 5-е место, а они 4-е на предварительном этапе», — приводит слова Кошкина пресс-служба «Енисея».