Лонин: почему руководство отправило в Красноярск молодёжную команду — им решать

Тренер молодёжной команды краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение, которое потерпели его подопечные в выездном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги с красноярским «Енисеем» (0:3).«Девочки молодые, молодёжная лига. Руководство приняло решение нас отправить в Красноярск, почему — им решать. Девчонки хорошо сыграли, поборолись, конечно, опыта не хватает, мастерства, но могли даже партию одну выиграть, но не дотянули, это всё связано в первую очередь с возрастом», — приводит слова Лонина пресс-служба «Енисея».