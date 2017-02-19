Филиштинская: в плей-офф каждая команда может преподнести сюрприз

Волейболистка казанского «Динамо»прокомментировала победу над «Протоном» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Соперники вновь встретятся в 1/4 финала соревнований.«Сегодня “Протон“ вышел на площадку без некоторых своих лидеров. Мы знаем, на что способна эта команда, какую игру она может показывать. Поэтому легко нам с ними в первом раунде плей-офф точно не будет, особенно на выезде – дома у “Протона“ колоссальная поддержка. Этот соперник может доставить любые неприятности, и расслабляться с ним точно нельзя. Нельзя думать, что ты уже выиграл серию плей-офф, нужно настраиваться на каждый матч. Плей-офф – это такая штука, где каждая команда может преподнести сюрприз, а лидеры могут занервничать. Поэтому в плей-офф никого нельзя недооценивать.Во второй партии мы немножко расслабились и потеряли концентрацию. Первую партию мы выиграли достаточно легко, а в таких случаях обычно подсознательно какое-то послабление идет. Соперник, наоборот, собирается. “Протон“ заиграл в защите, стал добивать до пола некоторые мячи. Мы потом пришли в себя и начали показывать свою игру», – приводит слова Филиштинской «Татар-информ».