Кошкин: у «Енисея» есть шансы в противостоянии с краснодарским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера красноярского «Енисея»прокомментировал победу своих подопечных над молодёжной командой краснодарского «Динамо» в 18-м туре чемпионата России и поделился ожиданиями от встречи с этой же командой в плей-офф.«Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас, даже зная, что приедет второй состав «Динамо».Мы впервые в истории красноярского волейбола выходим в плей-офф чемпионата, сейчас нам предстоит очень ответственный выезд, опять-таки в Краснодар, там мы уже точно встретимся с первым составом. Сегодня вышли девчонки, у которых было мало игровой практики. Не всё получалось, но главное — результат. «Динамо» — опытная команда, но шансы есть, не зря мы заняли пятое место, а они четвёртое в предварительном этапе», — приводит слова Кошкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.