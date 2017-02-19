Гребенников: «Уралу» надо прекращать всю эту «цветочную философию»

Главный тренер «Урала»прокомментировал поражение своей команды от «ФАКЕЛА» (0:3) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги«В первой партии Ковалёв отпасовал очень ровно: по 9 мячей Морозу, Феоктистову и Куцмусу, но эффективность оказалась в районе 22%. Мы столкнулись с проблемой хорошо организованного блока, мы не смогли показать свою вариативность в атаке. Это первая команда с таким блоком, с которой мы столкнулись в этом сезоне. 14 блоков за три партии – очень сильный показатель. Самое главное, что мы не смогли дестабилизировать «ФАКЕЛ» в приёме – подача летела простая, было много ошибок.Проигранные матчи дают больше информации. Нам надо работать над многими элементами. Надо прекращать всю эту «цветочную философию»: «Он не так принял, мне не так паснули».Рассматривал ли матч с «ФАКЕЛОМ» как репетицию плей-офф? Конечно. У нас сейчас все три домашние игры очень ответственные. Надо учиться играть на нерве, с ножом в зубах», — приводит слова Гребенникова официальный сайт «Урала».