Алекно: жаль, что такие матчи, как с «Динамо-Москва», заканчиваются

Главный тренер казанского «Зенита»прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 26:24). Для казанской команды это 20-й выигрыш в текущем национальном первенстве.«Мне очень жаль, что такие матчи, как сегодняшний, заканчиваются! „Динамо“ сегодня очень хорошо подавало, особенно в первой партии подача была их оружием. Наши соперники хорошо играли, сейчас находятся на втором месте в чемпионате страны, и матчи с «Динамо» практически всегда проходят в жёсткой борьбе», — цитирует Алекно официальный сайт ВФВ.