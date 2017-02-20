Маричев: две подачи в 3-м и 4-м сетах определили исход игры с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо»поделился впечатлениями после поражения от казанского «Зенита» в матче 20-го тура российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 24:26).«Судьба матча решилась в концовках третьей и четвёртой партий. Казань лучше подавала в концовках этих партий, поэтому они и выиграли. В первом сете этот компонент был лучше у нас, Гранкин хорошо подавал подачу в конце партии, и нам удалось взять первый сет. Но, к сожалению, в третьей и четвёртой партии мы сами два раза в самый нужный момент просто ошиблись на подаче. И эти две подачи в матче с таким соперником определили исход игры. Игру не хочу оценивать, проигрыш есть проигрыш, надо выигрывать у любых соперников», — цитирует Маричева официальный сайт ВФВ.